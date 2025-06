Es geht weiter um drei Kaufanfragen für Grundstücke in Kaltensundheim sowie die Erschließungsverträge für mehrere Grundstücke im Wohnbaugebiet Am Graswald Kaltensundheim und für ein Flurstück im Aschenhäuser Weg in Kaltensundheim. Informiert wird über den Bauantrag für einen 40 Meter hohen Mobilfunkmast bei Melpers. Für den 2. Bauabschnitt des Radweges Kaltennordheim - Kaltenwestheim soll der Auftrag vergeben werden, ebenso für die Grenzanzeige/Vermessung am Radweg Kaltenwestheim - K 80.