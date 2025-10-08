„Nach über zwei Jahrzehnten intensiver Arbeit, Hingabe, Vision und Menschlichkeit übergibt die Familie Schwickardi und Träger der Schwickardi Alten- und Pflegeheime zum 1. Januar 2026 die beiden Einrichtungen in die Hände der hesena Gruppe“, teilte der Betreiber in dieser Woche mit. Die Gründerfamilie Schwickardi habe diesen Schritt sorgfältig geplant und mit der Berliner Firma hesena „einen Träger gefunden, der Bewährtes erhält. Diese Entscheidung war für mich schwer und wurde im Familienkreis lange abgewogen“, sagt Geschäftsführerin Elmira Schwickardi. „Die Häuser sind Teil unserer Familie, unserer Geschichte und der vieler Mitarbeitenden, die uns seit Jahren treu und loyal begleiten. Deshalb habe ich mir für die Zukunft der Einrichtungen und der Menschen einen Partner gewünscht, der unsere Werte teilt und das Ziel verfolgt, auch künftig Orte beizubehalten, an denen Menschen in Würde leben und gepflegt werden.“ In Kaltennordheim leben nach aktuellen Angaben 66 Bewohnerinnen und Bewohner, hier arbeiten derzeit 61 Beschäftigte. In Dorndorf sind es 68 Bewohner und 63 Mitarbeitende.