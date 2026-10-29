Nanu, woher kommen denn die Schilder plötzlich, die einen Teil von Kaltennordheim neu zur Tempo-30-Zone erklären? Verkehrsteilnehmer in der Rhönstadt rieben sich am Dienstag erstaunt die Augen, als eine Anzahl neuer Zone-30-Schilder an den Straßen auftauchte, andere Schilder wiederum verschwunden waren. Alsbald waren in den sozialen Medien auch Hinweise auf die Veränderungen zu lesen – schließlich hängen die Vorfahrtsregelungen an den Straßen eng mit einer solchen Beschilderung zusammen. Und sind damit zum Beispiel unfallträchtig. Selbst Bürgermeister Erik Thürmer zeigte sich von der nun zügigen Umsetzung eines ziemlich alten Beschlusses überrascht. Kommuniziert worden war das von der Stadt vorher nicht. Damit Autofahrer nicht ganz im „alten Trott“ fahren, weisen jedoch an verschiedenen Punkten Zusatzschilder darauf hin, dass sich hier die Verkehrsführung geändert hat. Acht Wochen dürfen diese stehenbleiben, als Erinnerung an Neues.