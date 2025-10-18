Die Kaltennordheimer Theatergruppe „Theater für jedermann“ präsentiert am Freitag, 31. Oktober, sowie am Samstag, 1. November, und Sonntag, 2. November, ein Krimi-Dinner im Bürgerhaus. Das ist der „Tatort“, wie es in der Ankündigung des Stückes mit dem Namen „Bar jeder Vernunft“ heißt. Los geht das Geschehen um 18 Uhr – und es beinhaltet bei den ersten beiden Veranstaltungen ein Vier-Gänge-Menü (ohne Getränke). Einlass ist am 31. Oktober und 1. November ab 17.30 Uhr. Die Karten kosten 35 Euro.