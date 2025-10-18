 
  Tatort Bürgerhaus: Krimidinner

Kaltennordheim Tatort Bürgerhaus: Krimidinner

Die Theatergruppe „Theater für jedermann“ präsentiert am Freitag, 31. Oktober, sowie am Samstag, 1. November, und Sonntag, 2. November, ein Krimi-Dinner im Bürgerhaus.

 
Kaltennordheim: Tatort Bürgerhaus: Krimidinner
Wer ist verdächtig, wer ist am Ende der Bösewicht? Die Laien-Theatergruppe macht es spannend beim Krimidinner.  

Die Kaltennordheimer Theatergruppe „Theater für jedermann“ präsentiert am Freitag, 31. Oktober, sowie am Samstag, 1. November, und Sonntag, 2. November, ein Krimi-Dinner im Bürgerhaus. Das ist der „Tatort“, wie es in der Ankündigung des Stückes mit dem Namen „Bar jeder Vernunft“ heißt. Los geht das Geschehen um 18 Uhr – und es beinhaltet bei den ersten beiden Veranstaltungen ein Vier-Gänge-Menü (ohne Getränke). Einlass ist am 31. Oktober und 1. November ab 17.30 Uhr. Die Karten kosten 35 Euro.

Am 2. November wird es schon am Nachmittag bei Kaffee und Kuchen kriminell: Dann beginnt das Spiel um 16 Uhr, nachdem ab 14.30 Uhr bereits gegessen und getrunken werden kann. Die Karte kostet für diese Veranstaltung 10 Euro.

Kartenvorverkauf für die Veranstaltungen ist am Sonntag, 19. Oktober, von 10 bis 12 Uhr im Vereinsraum im Bürgerhaus. Hier kann man Platzkarten erwerben und sich das Menü aussuchen.