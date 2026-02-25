Da wird wohl selbst die Kapazität auf der Bühne in der Hochrhönhalle knapp werden: Beim Rhönkarneval am Samstag, 28. Februar, zeigen Gardetänzerinnen aus Kaltennordheim, Frankenheim, Bettenhausen, Kaltenwestheim, Unterweid, Oberweid, Oepfershausen, Kaltensundheim und Diedorf, was sie können. Und dabei werden nicht nur auf der Bühne, sondern auch vor dieser und in den Gängen die Beine und die Röcke fliegen, ist von Kerstin Salzmann vom Kultur- und Karnevalsverein „Andreas Fack“ Kaltennordheim vorab zu erfahren. Dieser ist Gastgeber des Rhönkarnevals, aus Anlass des gerade gefeierten Jubiläums 60 Jahre Karneval in Kaltennordheim. Als Veranstaltungsort hat man sich freilich statt des beengten Bürgerhauses die Hochrhönhalle ausgesucht. Sehr viele Anmeldungen aus den beteiligten Vereinen gibt es zu der Party der karnevalistischen Highlights bereits, ist zu hören – was die Veranstalter natürlich freut.