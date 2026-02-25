Außer den Garden gibt es bei dem Rhön-Karneval freilich noch viel mehr zu erleben. 16 Programmpunkte sind es insgesamt, sagt Kerstin Salzmann. Hier bringen sich auch weitere Vereine ein, Rosa etwa, Kaltenlengsfeld und Reichenhausen. Von allen mitfeiernden Vereinen gibt es einen weiteren Programmpunkt, von manchen sogar zwei. Aus Kaltenwestheim treten Tanzmariechen und die „Ladykracher“ auf. Frankenheim steuert Maria und Marvin sowie die „Dancing Mamas“ bei. Gastgeber Kaltennordheim tritt mit den „Next Levels“ sowie den „Crazy Dancers“ auf. Aus Oepfershausen kommen die „Little Auerochs“, aus Rosa die Juniorengarde, aus Kaltenlengsfeld die „Flögelgörls“ und aus Kaltensundheim die „Feldafeen“. Mit den „Weidfeen“ ist Unterweid am Start und Reichenhausen mit „Dance Motion“. Die „Pegel-Perlen“ aus Bettenhausen haben sich ebenso angesagt wie die „Rhönperlen“ aus Oberweid. Seine „Flotten Lotten“ bringt der Verein Kaltensundheim mit. Auf das Finale mit all diesen Karnevalisten darf sich das Publikum jetzt schon freuen.