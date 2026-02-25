 
  Super-Garde: Beine hoch aus neun närrischen Vereinen

Kaltennordheim Super-Garde: Beine hoch aus neun närrischen Vereinen

Wenn Gardemädels aus neun Karnevalvereinen zusammen auftreten, dann wird Platz gebraucht: Die vereinte Super-„Rhön-Garde“ ist jetzt in Frankenheim zu erleben.

Generationen-Garde Kaltennordheim: Der gastgebende Verein beim Rhön-Karneval hatte auch im Jubiläums-Umzug voller Stolz auf seine Garde-Tradition verwiesen. Zur aktuellen Garde gehören die Türkis-weißen im Hintergrund, vorn ihre Vorgängerinnen. Foto: Katja Schramm

Da wird wohl selbst die Kapazität auf der Bühne in der Hochrhönhalle knapp werden: Beim Rhönkarneval am Samstag, 28. Februar, zeigen Gardetänzerinnen aus Kaltennordheim, Frankenheim, Bettenhausen, Kaltenwestheim, Unterweid, Oberweid, Oepfershausen, Kaltensundheim und Diedorf, was sie können. Und dabei werden nicht nur auf der Bühne, sondern auch vor dieser und in den Gängen die Beine und die Röcke fliegen, ist von Kerstin Salzmann vom Kultur- und Karnevalsverein „Andreas Fack“ Kaltennordheim vorab zu erfahren. Dieser ist Gastgeber des Rhönkarnevals, aus Anlass des gerade gefeierten Jubiläums 60 Jahre Karneval in Kaltennordheim. Als Veranstaltungsort hat man sich freilich statt des beengten Bürgerhauses die Hochrhönhalle ausgesucht. Sehr viele Anmeldungen aus den beteiligten Vereinen gibt es zu der Party der karnevalistischen Highlights bereits, ist zu hören – was die Veranstalter natürlich freut.

Was wäre ein Karneval ohne Garde? Hier die Kaltenwestheimer – ebenfalls mit „Generationen-Anteil“. Foto: privat

Neben den neun Garden, die jeweils ein kurzes Stück ihrer eigenen Nummern tanzen, wird es auch einen gemeinsamen Tanz aller als „ Rhön-Garde“ geben. Für diesen laufen schon seit Wochen die Proben, geleitet gemeinsam von den jeweiligen Garde-Trainerinnen aus den Orten. Sie haben zunächst im Dorfgemeinschaftshaus Oberweid, jetzt in der Hochrhönhalle geübt.

Lauter Perlen und Feen je nach Gewässer

Wie viele Tänzerinnen es am Ende genau sind, die gemeinsam in ihren Vereinsfarben auftrumpfen, wollte zuvor noch niemand verraten. Eine solche Garde-Sensation hatte es übrigens noch nie gegeben, ist zu hören. Als Kaltensundheim Gastgeber für den Rhönkarneval in Kaltenlengsfeld war, waren – trainiert durch Anne Ullrich – auch schon einige Vereine gemeinsam aufgetreten, doch diesmal sind es offenbar noch mehr.

Außer den Garden gibt es bei dem Rhön-Karneval freilich noch viel mehr zu erleben. 16 Programmpunkte sind es insgesamt, sagt Kerstin Salzmann. Hier bringen sich auch weitere Vereine ein, Rosa etwa, Kaltenlengsfeld und Reichenhausen. Von allen mitfeiernden Vereinen gibt es einen weiteren Programmpunkt, von manchen sogar zwei. Aus Kaltenwestheim treten Tanzmariechen und die „Ladykracher“ auf. Frankenheim steuert Maria und Marvin sowie die „Dancing Mamas“ bei. Gastgeber Kaltennordheim tritt mit den „Next Levels“ sowie den „Crazy Dancers“ auf. Aus Oepfershausen kommen die „Little Auerochs“, aus Rosa die Juniorengarde, aus Kaltenlengsfeld die „Flögelgörls“ und aus Kaltensundheim die „Feldafeen“. Mit den „Weidfeen“ ist Unterweid am Start und Reichenhausen mit „Dance Motion“. Die „Pegel-Perlen“ aus Bettenhausen haben sich ebenso angesagt wie die „Rhönperlen“ aus Oberweid. Seine „Flotten Lotten“ bringt der Verein Kaltensundheim mit. Auf das Finale mit all diesen Karnevalisten darf sich das Publikum jetzt schon freuen.

Garde in diesem Jahr im Programm in Unterweid. Foto: Verein

Moderiert wird der Abend im Übrigen von Michael Eisenhardt und Anja Karte vom Kaltennordheimer Kultur- und Karnevalsverein „Andreas Fack“. Dieser kümmert sich auch um die Versorgung. Beginn des Rhönkarnevals ist um 20.11 Uhr, Einlass bereits um 18.30 Uhr. Nach dem karnevalistischen Genuss des Programmes gibt's noch eine Party mit der Band „The Rookies“.

Karten für den Rhönkarneval bekommt man auch noch an der Abendkasse in der Hochrhönhalle.

Woher kommt der Gardetanz?

Gardetanz
Der Gardetanz geht auf die Girltruppen der Revuetheater aus den 1920er und 1930er Jahren zurück. Karnevalsvereine haben dies aufgegriffen und schickten bei ihren Sitzungen Mädchengarden auf die Bühne. Meist wird nach drei Altersgruppen unterschieden: Jugendgarde (6–10 Jahre), Juniorengarde (11–15 Jahre) und Ü15-Garde. Die Garden treten zumeist in Rüschenröckchen, mit Federhut und in den Vereinsfarben auf.