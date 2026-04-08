Gegenrede zum Vorschlag einer Partnerschaft gab es im jüngst tagenden Stadtrat nicht – viel Konkretes zu dem Ansinnen jedoch ebenfalls nicht. Sollten sich manche Stadträte gewundert haben, wie es überhaupt zu dem Vorstoß kam, dann half ihnen Bürgermeister Erik Thürmer auf die Sprünge: Tony Fuß aus Kaltennordheim, der bis zur jüngsten Wahlperiode für die CDU im Stadtrat saß, ist bekanntlich Arzt bei der Bundeswehr und bekleidet beim Sanitätszentrum in der Werratalkaserne Bad Salzungen „eine führende Position“, wie Erik Thürmer erklärte. Zudem sei er in der Kaltennordheimer Feuerwehr der stellvertretende Wehrleiter.