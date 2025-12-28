Am zweiten Weihnachtsfeiertag lud die Kirchgemeinde Kaltennordheim erstmals zum „Wunschweihnachtslieder Singen“ ein. Rund 60 Gäste aus allen Altersgruppen versammelten sich in der festlich erleuchteten Hauptkirche St. Nikolai, um gemeinsam die magische Atmosphäre der Weihnachtszeit mit Musik zu füllen. Vakanzkoordinatorin Nadja Ramisch eröffnete den Abend mit den Worten: „Wie schön, dass Sie heute hier sind. In dieser besonderen Zeit des Jahres, in der Lichter wärmer leuchten und Herzen offener werden, möchten wir gemeinsam mit unseren Lieblingsweihnachtsliedern die Kirche mit Klang, Freude und Hoffnung füllen.“ Diese Worte gaben den Ton an für einen Abend, der mit jedem gesungenen Lied mehr Wärme und Besinnlichkeit verbreitete.