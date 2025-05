Das waren die Schnellsten im vergangenen Jahr, mit Erika Groß-Herbst vom Förderverein. Foto: privat

Am Eröffnungstag bietet der Förderverein Waffeln, Getränke und Würstchen aus dem Vereinshäuschen an. Ein Kinderfest wie im Vorjahr gibt es in diesem Jahr aufgrund von Personalknappheit nicht.