Kaltennordheim: Schritt für Schritt der Grundschule entgegen

Als Kerstin Preißel im Jahr 2001 zur Beratungslehrerin wurde, entwickelte sie gemeinsam mit Kolleginnen und den Erzieherinnen des Kindergartens das Projekt „Lasst uns eine Brücke bauen“. Ziel war es, die Kinder auf ihrem Weg in die Grundschule bestmöglich zu unterstützen und vorzubereiten, die Vorfreude und Neugierde auf die Schule zu wecken und mögliche Ängste abzubauen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Im Gegenteil, aufgrund der gesammelten Erfahrungen im Verlauf der vielen Jahre intensivierte sich der gegenseitige Austausch, wurden Bedürfnisse angepasst, Aktivitäten und Gemeinsamkeiten geschaffen als wichtige Grundlage für die Gestaltung des Übergangs. Mittlerweile sind Kerstin Preißel, Katja Schramm als Erzieherin der Kaltennordheimer Vorschulgruppe sowie Katrin Walter als Erzieherin vom Kindergarten Kaltenlengsfeld zum Team der „Brückenbauer“ zusammengewachsen. Sie sind immer dabei, wenn die Kinder auf Erkundungstour gehen, Neues entdecken und zum Vertrauten zurückkehren dürfen. Schritt für Schritt gehen sie gemeinsam der Grundschulzeit entgegen, dabei werden die Mädchen und Jungen vertrauensvoll an die Hand genommen, unterstützt und begleitet. Zusammen lernen sie völlig unbefangen das Schulgebäude kennen, dürfen hinter die Kulissen schauen, um zu erfahren wie die Klassenzimmer aussehen, wo die Toiletten sind und welche Spielsachen es im Hort gibt. Nach den ersten Schnuppertagen, folgen weitere Besuche, bei welchen die Kinder am Unterricht der Erstklässler teilnehmen. Auch der Hort wird in jedem Jahr gründlich unter die Lupe genommen bei einem gemeinsamen Mittagessen in der Schulspeisung, der Hausaufgabenstunde und Spielzeit.