Wenn das Netz aber nun ein Loch hat – an diesen Vers wird man erinnert, wenn man den Hof bei Nicole Ruhe und ihrer Familie betritt. Gleich neben ihrer Sitzecke steht die alte Schlossmauer. Und die bröckelt. „Wenn wir hier sitzen, hab ich immer ein Auge auf die Mauer. Irgendwann liegt sie bei uns im Hof“, sagt die Kaltennordheimerin. Ihr Elternhaus, unter Denkmalschutz und im Sanierungsgebiet stehend, ist nur sechs bis acht Meter entfernt von der Mauer. Vor gut drei Jahren hatte sie sich schon besorgt an die Stadt gewandt, weil die Mauer immer größere Brocken verlor und durch fehlende Steine weitere nachsackten. Das Rätselraten war zunächst groß, was die Stadt als verantwortlicher Eigentümer tun könnte. Am Ende wurde ein Netz aus Plastikmaterial über die Steine gespannt. Doch in dieses wurden Löcher hineingeschnitten, als Bohrungen stattfanden, die den Zustand der Mauer genauer untersuchen sollten. Laut Nicole Ruhe kam die Bohrung damals übrigens gar nicht sehr tief, dann versagte die Technik. Das damalige Baugrundgutachten müsste jetzt ergänzt und erneuert werden, heißt es aus dem Bauamt der VG Hohe Rhön. „Wir sollten wissen, welche Bewegungen es in dem Bereich gibt “, sagt Leiterin Heidrun Büttner. Aber alles, was man hier tun könne, sei eben ziemlich teuer – und es handele sich auch um ein sehr beengtes Grundstück.