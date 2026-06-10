Kaltennordheim: Rhöner Freibad öffnet ab Montag

Geöffnet hat das Freibad ab dann jeweils Montag bis Freitag 13 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 20 Uhr. Auch in den Thüringer Ferien hat das Bad täglich von 10 bis 20 Uhr offen. An Regentagen beziehungsweise bei kühler Witterung entscheidet der Schwimmbadbetreiber, also die Stadt, über die Öffnung des Freibades. Telefonisch ist das Team vor Ort unter (036966) 7 78 36 erreichbar.