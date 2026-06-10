Kaltennordheim: Rhöner Freibad öffnet ab Montag

Damit hat es nicht mehr ganz geklappt, Badewilligen noch an diesem Wochenende die Möglichkeit zu eröffnen, sich in die Fluten zu stürzen. Vielleicht spielt aber auch das Wetter ab kommender Woche besser mit?
Das Freibad in der Rhönstadt Kaltennordheim öffnet am Montag, 15. Juni, ab 13 Uhr seine Pforten. Vorher hatten noch Wasserverluste für Aufregung und Verzögerung gesorgt.
Damit hat es nicht mehr ganz geklappt, Badewilligen noch an diesem Wochenende die Möglichkeit zu eröffnen, sich in die Fluten zu stürzen. Vielleicht spielt aber auch das Wetter ab kommender Woche besser mit?
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Geöffnet hat das Freibad ab dann jeweils Montag bis Freitag 13 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 20 Uhr. Auch in den Thüringer Ferien hat das Bad täglich von 10 bis 20 Uhr offen. An Regentagen beziehungsweise bei kühler Witterung entscheidet der Schwimmbadbetreiber, also die Stadt, über die Öffnung des Freibades. Telefonisch ist das Team vor Ort unter (036966) 7 78 36 erreichbar.
Der Förderverein des Freibades steht als Unterstützer des traditionsreichen Schwimmbades bereit, auch in dieser Saison den Betrieb wieder helfend zu unterstützen und freut sich, nun die mit Hilfe von Fördergeld errichtete neue Doppelschaukel für die Kinder einweihen zu können.