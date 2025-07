Kaltennordheim: Rhönbrauerei interessiert schon die Kids

In der kommenden Woche nehmen die Veranstaltungen, die es in diesem Jahr anlässlich des Firmenjubiläums gibt, erneut Fahrt auf: Am 2. und 3. August wird das Brauereigelände wieder zum Treffpunkt für geselliges Beisammensein – wie es ganz selbstverständlich zur Firmenphilosophie gehört. Dann kommt das gute Verhältnis der Bierbrauer zu den „Kulturmachern“ wieder zum Tragen: Das Jubiläum der Gruppe „Sagenhaft“ wird ab 17 Uhr hier gefeiert. Die Rhöner Spielleute gehören schon seit 20 Jahren zu jenen, die gute Laune und Lokalkolorit – auch mit Rhöner Platt – hoch halten. Auf Überraschungen darf man heuer gespannt sein, versprechen die „Sagenhaften“.