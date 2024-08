Eine Art Freibad gab es in Kaltennordheim schon in den 1920er-Jahren. „Die Jugend und auch teilweise die Älteren badeten damals am ,Prunken’ in der Felda, gegenüber dem ,Felsenkeller’ an der Abzweigung zum Mühlgraben“, erzählt Erika Groß-Herbst, Vorsitzende des Freibad-Fördervereins. Im Vorfeld des Jubiläums beschäftigte sich der Verein ausgiebig mit der Geschichte des Kaltennordheimer Bades und bereitete eine kleine Ausstellung vor.