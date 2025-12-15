Kaltennordheim Ohne die Kleinen nur halb so schön

Kurz vor den Weihnachtsferien veranstaltete die Staatliche Grundschule Kaltenwestheim in der bis auf den letzten Platz gefüllten Laurentius-Kirche ein erfolgreiches Weihnachtskonzert. Die Klassen 1 bis 4 zeigten, was sie an Weihnachtsliedern sowie Gedichten im Musik- und Religionsunterricht und in der Theater-AG eingeübt haben. So bekam jede Klasse mindestens einen Auftritt und ihren wohlverdienten Applaus. Auch Solisten traten auf: Klara Rommel (Klasse 2) und Sophia Strauß (Klasse 4) spielten Klavier, Enni Dittmar (Klasse 2) sowie Dora Gottbehüt (Klasse 2) auf der Gitarre. Besonders emotional wurde es, als Schulleiterin Katrin Mischorr das Wort an die Schulgemeinschaft richtete. Sie entzündete für die vor Kurzem verstorbene und geschätzte Kollegin Katrin Schmidt eine Engelskerze. „Sie hinterlässt prägende Spuren und wir werden sie nie vergessen“, dankte Katrin Mischorr berührt. „Sie würde sagen: Macht weiter so! Und genau das tun wir.“