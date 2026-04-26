Kaltennordheim Offene Türen in der Schule unter einem Dach

Für Lea Hartwich und Jolina Klein war es ein Heimspiel: Die beiden gehen hier zur Schule, bereiten sich gerade auf ihren Abschluss vor und kennen sich bestens aus in den Fluren des DDR-Typenbaus aus den 80ern. Der beherbergt die Grund- und die Regelschule – „unter einem Dach“ lautet das Motto. Ein großer Standort, der sich gern in allen Facetten zeigte und dessen Partner aus der Region auch gern dabei waren. Die beiden Schülerinnen machten mit als Vertreterinnen der Jugendfeuerwehr Frankenheim. Mit Gemeindebrandmeister Frank Rauch hatten sie ein Löschfahrzeug auf den Schulhof der Regelschule gefahren. Einen Steinwurf entfernt nur stand die Technik der Kaltennordheimer Feuerwehr, betreut von den Mitstreitern um Daniel Fiekers, den Kaltennordheimer Gemeindebrandmeister. Knirpse versuchten sich hier auch im wasserspritzenden Löschangriff. Wiederum nebenan hatte der RSV Fortuna ein paar Sportgeräte und seine Sticker-Tauschbörse aufgebaut. Um die Ecke rum: Die Bergwacht Reichenhausen stellte sich vor. Und der Bratwurstrost dampfte – ohne geht’s einfach nicht, bewies die Nachfrage.