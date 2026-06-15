Pech für die Wasserratten: Am Montag sollte nun endlich ab Mittag das Freibad offen sein. Doch die Lufttemperatur von 11 Grad und die Wassertemperatur von 16 Grad, die der Schwimmmeister an diesem Tag gegen 10 Uhr maß, ließen den Entschluss reifen: Das Bad bleibt zu, es wird eh niemand kommen bei diesen Bedingungen. Auch für Dienstag sieht man Ähnliches voraus, da die Wetterprognosen noch nicht besser sind. „Aber am Mittwoch klappt es sicher“, heißt es aus dem Freibad. Dann sollen bekanntlich 30 Grad werden. „Das Wasser braucht freilich noch ein bisschen zur Erwärmung, derzeit ist es schon eine ziemlich anspruchsvolle Erfrischung“, so Jan Göbel.