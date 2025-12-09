Der 67-jährige Kaltensundheimer hielt die Fäden im CDU-Stadtverband schon seit einem halben Jahr kommissarisch in den Händen – Vorsitzende Manuela Richter hatte sich aus beruflichen und zeitlichen Gründen zurückgezogen. Nun wurde er bei der turnusmäßigen Neuwahl in der „Einkehr“ in Kaltennordheim offiziell zum Chef gewählt. Stellvertreterin ist Barbara Bühner aus Fischbach, Beisitzer sind Dietmar Roth aus Kaltensundheim sowie Christoph Pabst aus Kaltennordheim. Mitgliederbeauftragter wurde Andreas Dänner aus Kaltennordheim. Bürgermeister Erik Thürmer – der der CDU angehört – und die Vorsitzende der CDU-Stadtratsfraktion Manuela Richter sind kooptierte Mitglieder des Ortsvorstandes. Zum Stadtverband zählen knapp 20 Mitglieder – laut Uwe Möllerhenn gibt es in allen Ortsteilen Christdemokraten, die der Partei angehören.