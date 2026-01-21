Dass erfolgreicher Naturschutz vor allem von Engagement, Ausdauer und guter Zusammenarbeit lebt, beweist seit nunmehr 20 Jahren ein ganz besonderes Projekt am Hahnberg im Rieder Holz bei Kaltennordheim. Seit 2006 pflegen Thüringen-Forst, Forstamt Kaltennordheim, der Naturschutzbund (Nabu) Kreisverband Schmalkalden-Meiningen e.V. und die Regelschule Kaltennordheim gemeinsam eine wertvolle Halbtrockenrasenfläche – und das mit bemerkenswertem Erfolg.