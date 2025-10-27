Kaltennordheim: Nager schaffen neuen „Stausee“ an der Felda

Ein neuer großer Damm sorgt für Aufstau: Schon seit mehreren Jahren sind an der Felda unterhalb von Kaltennordheim Spuren des Bibers zu finden. Typische Fraßspuren an Bäumen sowie angenagte und gefällte Weiden zeugen von der Aktivität der Tiere. Bereits damals war vom Feldatalradweg aus ein kleiner Damm im Bereich der ehemaligen Feldabahnbrücke deutlich zu erkennen. Nach Angaben des Nabu Thüringen handelte es sich dabei vermutlich um abwandernde Jungbiber, die auf der Suche nach neuen Revieren waren.