Kaltennordheim: Nager schaffen neuen „Stausee“ an der Felda

Der Europäische Biber (castor fiber) war in Thüringen über 400 Jahre lang ausgerottet. Seit mehr als einem Jahrzehnt ist er wieder heimisch geworden. Das große Nagetier ist perfekt an das Leben im und am Wasser angepasst. Als dämmerungs- und nachtaktives Tier gestaltet der Biber seine Umwelt intensiv: Durch das Fällen von Bäumen, den Bau von Dämmen und die Anlage von Burgen schafft er eine Vielzahl neuer Lebensräume. Damit trägt er wesentlich zur ökologischen Dynamik und Artenvielfalt von Gewässerlandschaften bei.