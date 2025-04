Wie ist das mit Ostern? Foto: Katja Schramm

Und so nahm sich Elisabeth Eschweiler wieder viel Zeit, um mit den Kindern die Kirche zu erkunden und all ihre Fragen zu beantworten, die mit Ostern als dem „wichtigsten und ältesten Fest der Christenheit“ verbunden sind. „Warum wurde Jesus ans Kreuz genagelt?“, „Glauben viele an Gott?“, „Was bedeutet eigentlich gesegnet?“