Irgendwie findet sich alles ganz geschmeidig zusammen bei den „Pommesbrüdern“ – von einer alten Freundschaft über gemeinsame Zwei- und Vierrad-Ausflüge bis zu ihrem verrückten Namen und jetzt eben zum augenfälligsten Umzugs-truck. Die „Pommesbrüder“, das sind Enrico Heim, Lukas Salzmann, Toni Hübner, Stefan Ditzel, Enrico Quentmeier und Kornelius Hewelt. Und sie hießen früher gar nicht so, die Kumpels, die alle aus Kaltennordheim stammen (plus Kornelius, der aus Unterweid kommt). Zwischen 30 und 40 sind sie, Jungs „im besten Alter“ also. Sie kennen sich „seit vielen Jahren“ erzählt Enrico Heim. Verrückte Sachen haben sie schon gemeinsam gemacht, mit ihren Mopeds und mit dem Trabbi. „Wir fahren immer zusammen weg“, berichtet der Freundeskreis: Mit dem Moped waren sie in Kroatien, in St. Tropez, in Monaco. Mit dem Trabbi ging es an den Gardasee und im vergangenen Jahr auf „Malle“, wo die Truppe sich mit der Renn-Pappe am „Bierkönig“ ablichten ließ.