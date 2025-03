„Einfach nur traurig“ findet es Kathrin Dittmar aus Kaltennordheim, dass immer mehr Bäume verschwinden, insbesondere in ihrer Heimatstadt, und Orte dadurch an Attraktivität verlieren. „Unsere heimischen Wälder sind in einem jammervollen Zustand; Wanderwege sind kaputt gefahren; der Wald ausgebeutet, krank, verwahrlost. Aber jeder Mensch liebt Waldspaziergänge oder sitzt gerne unter einem Baum“, schreibt sie, „und da man sich dieses Lebensgefühl in Dorf und Stadt holen wollte, pflanzten unsere klugen Vorfahren auf Marktplätzen und Friedhöfen, an Dorfbrunnen, Kirchen und vielen anderen Örtlichkeiten Bäume.“