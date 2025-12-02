Der Saal im Bürgerhaus war am vergangenen Freitag erfüllt von einem babylonischen Stimmengewirr. Menschen aus dem Iran, Irak, Syrien, Afghanistan, der Türkei sowie Kurden waren hier zu Gast – auf Einladung der Kreisvolkshochschule sowie der Koordinierungsgruppe „Mach mit – bleib fit“, die aus dem Projekt für über 60-Jährige hervorgegangen ist und dessen Ziele weiterführt. Sie machten ein Gesprächsangebot und stellten all die Vereine vor, die in der Region aktiv sind – möglicherweise findet sich für die Menschen, die neu hier sind, auf diese Weise ein konkretes Betätigungsfeld oder sie wissen, wo sie Hilfe bekommen können. Als sehr aufgeschlossen gegenüber dem Angebot haben sich die Eingeladenen erwiesen.