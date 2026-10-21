Die bisherigen Planungen für die Nutzung des Kaltennordheimer Schlosses sind nicht mehr aktuell – bekanntlich ist der Gedanke an die Wiederbelebung des Schlosscafés mittlerweile aufgegeben und das sanierte Haus soll vor allem der Stadt-und VG-Verwaltung für Büros zur Verfügung bestehen. Ein Veranstaltungsraum für die Vereine und sonstige Nutzer ist jedoch weiterhin im Gespräch – er könnte da entstehen, wo es früher „Lockes Pub“ gab. Auch ein weiterer Raum, den die Verwaltung nutzen soll, könne zu diesem Vereinsraum „zuschaltbar gestaltet werden.“ Das erläuterte Bürgermeister Erik Thürmer jüngst im Stadtrat, bevor weitere Aufträge für die Schlosssanierung im vierten Bauabschnitt vergeben wurden.