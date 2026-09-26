Kaltennordheim Kinder-Garten im wahrsten Wortsinn

Doch nicht nur im Kinder-„Garten“ gab es viel zu tun, auch beim Streifzug durch die Natur wurden Holunderbeeren gesammelt und zu wertvollem Saft für die bevorstehende Erkältungszeit verarbeitet. Äpfel, Pflaumen und Trauben reifen in diesem Herbst besonders reichlich. Köstliche Kuchen auf dem Blech, Pflaumen- und Apfelmus im Topf, Marmelade in den Gläsern, Traubensaft in der Flasche erfreuen die Kinder und ihre Erzieherinnen Tag für Tag, verbunden mit der Erkenntnis, dass Selbstgemachtes einfach am besten schmeckt.