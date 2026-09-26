Kaltennordheim Kinder-Garten im wahrsten Wortsinn

Ausgestattet mit Schürzchen und viel Begeisterung, verwandeln die Kinder vom „Biosphären-Kindergarten“ in Kaltennordheim seit Wochen die herbstlichen Früchte zu köstlichen Leckereien.
Ein Herbstbeginn voller Schätze: Kaltennordheimer Kindergartenkinder ernten, kochen, backen und sagen Danke.
Ausgestattet mit Schürzchen und viel Begeisterung, verwandeln die Kinder vom „Biosphären-Kindergarten“ in Kaltennordheim seit Wochen die herbstlichen Früchte zu köstlichen Leckereien.
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Wenn im Kindergarten „Haus der Entdecker“ der Backofen angeheizt wird, zieht der Duft von frischem Apfel- und Pflaumenkuchen durch das gesamte Haus. Besonders jetzt, zur herbstlichen Erntezeit, sind die Kinder seit Wochen auf Entdeckungstour. Mit allen Sinnen erleben sie, welche Vielfalt die Natur in dieser Jahreszeit bereithält, und werden dabei selbst zu fleißigen Handwerkern, Bäckern und Köchen.
Ein besonderer Höhepunkt war die Ernte der eigenen Kartoffeln, die die Kinder der Käfergruppe sowie der Igel und Schmetterlingsgruppe mit großer Vorfreude ausgruben. Im Frühjahr legten die Drei- und Vierjährigen die Kartoffeln in den kindergarteneigenen Hochbeeten aus. Nun waren sie groß genug, um aus der Erde herausgeholt, gekocht und mit Kräuterquark verkostet zu werden. Das war ein Festmahl für alle.
Doch nicht nur im Kinder-„Garten“ gab es viel zu tun, auch beim Streifzug durch die Natur wurden Holunderbeeren gesammelt und zu wertvollem Saft für die bevorstehende Erkältungszeit verarbeitet. Äpfel, Pflaumen und Trauben reifen in diesem Herbst besonders reichlich. Köstliche Kuchen auf dem Blech, Pflaumen- und Apfelmus im Topf, Marmelade in den Gläsern, Traubensaft in der Flasche erfreuen die Kinder und ihre Erzieherinnen Tag für Tag, verbunden mit der Erkenntnis, dass Selbstgemachtes einfach am besten schmeckt.
Natürlich wurde auch wieder Apfelsaft hergestellt. Wie in jedem Jahr durften die Kinder der Vorschulgruppe „Wilde Pferde“ in der „Mostalgie“ hautnah miterleben, wie aus den gesammelten Äpfeln Schritt für Schritt leckerer Saft gepresst wird. Verkostung inklusive – ein köstliches Erlebnis. Dass etliche Liter Apfelsaft dem Kindergarten traditionell gesponsert werden, ist ein großartiges Geschenk von Ronny Stötzner und Team.
Inzwischen trocknen an einer langen Schnur im Gruppenraum der Vorschüler auch jede Menge Apfelringe, die von den Kindern geschnitten und aufgehängt wurden. Jeden Tag wird nun genau beobachtet, wie sich die Apfelringe äußerlich verändern, bis sie endlich verzehrt werden können.
Ganz genau hingeschaut haben auch die kleinsten Entdecker der Krippengruppe. Hier wurden verschiedengroße Kürbisse unter die Lupe genommen. Außerdem setzten sie Kürbiskerne in Töpfe und warten nun gespannt darauf, dass sich bald die ersten Triebe zeigen. In der Zwischenzeit stand die Kürbissuppe auf dem Herd, die restlos verputzt wurde.
Die herbstliche Erntezeit der vergangenen Wochen lebt von der Gemeinschaft. Neben der eigenen Ernte brachten auch viele Familien die wertvollen Gaben mit in den Kindergarten.
Für all die reichhaltigen Spenden sagen die Kinder und das Team herzlichen Dank. „Durch das Selbsterleben und Selbstbegreifen lernen die kleinen Entdecker von Kaltennordheim den Wert von Nahrungsmitteln einmal mehr zu schätzen“, sagen die Erzieherinnen. Zudem werde die Naturverbundenheit gestärkt. „Dieser praxisnahe Ansatz zeichnet uns als Biosphären-Kindergarten aus – zu jeder Jahreszeit!“