Ein achtjähriges Mädchen aus der Stadt Kaltenordheim wollte am Mittwochnachmittag, es dämmerte gerade, zu einer Probe seiner Karnevalsgruppe gehen. Die Entfernung von Zuhause zum Bürgerhaus ist nicht weit. Kaum hatte das Mädchen das Haus verlassen, hielt auf der Straße neben ihm ein graues oder silbernes Auto, eine Art Caddy, das Fenster wurde heruntergelassen und eine Frau forderte es auf: „Komm, steig doch ein!“ So beschreibt der Vater, was die verängstigte Tochter der Familie am Abend berichtet hatte. Das Kind tat nach dem Ansprechen übrigens das Richtige: Es rannte schnell weg, zum Bürgerhaus, wo es die Trainerinnen und Freunde wusste. „Passiert ist nichts“, sagt der Vater, doch möchte er gern auf diesen Vorfall aufmerksam machen, um vielleicht Schaden von anderen abzuwenden.