Noch keine Hinweise aus der Bevölkerung sind bei der Meininger Polizei zu den unzähligen Aufklebern und Graffiti eingegangen, die kürzlich vermehrt in und um Kaltennordheim an Verkehrs- und anderen Hinweisschildern sowie auf Telekom- und Energieversorgungskästen aufgetaucht sind. Die „Fans“ der Fußballvereine Erfurt und Jena, die so „ihr Revier“ markieren, begehen aber ernsthafte Sachbeschädigung. Die Polizei hat an den Tatorten Spuren gesichert und Zeugenhinweise entgegengenommen. Um dem Treiben Einhalt zu gebieten, hofft sie auf weitere Hinweise. Man geht davon aus, dass die Täter mit Fahrzeugen unterwegs sind. Die Stadt sieht sich außerstande, alle Aufkleber und Graffiti zu beseitigen, und ist teils – etwa bei Verkehrsschildern an Kreis- und Bundesstraßen– auch gar nicht zuständig, hieß es.