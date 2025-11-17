Der Kultur- und Karnevalsverein Andreas Fack hat viel Arbeit in die Vorbereitung des Jubiläums investiert. Da wurden in der Historie recherchiert, ehemalige Mitwirkende kontaktiert, ein Aufruf gestartet, um Fotos zu bekommen – rund 1400 gingen ein, diese wurden digitalisiert und ein Teil davon in einer Präsentation verarbeitet. Das Revivalabend-Programm wurde zusammengestellt, und am Wochenende sorgten viele Aktive vor und hinter den Kulissen dafür, dass alles bestens gelang.