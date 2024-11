Kaltennordheim: Jugend-Stadtrat schlägt was vor

In der kommenden Woche findet in Kaltennordheim erstmals das Demokratie-Planspiel „Pimp Your Town!“ statt: Schüler aus der Staatlichen Regelschule Andreas Fack Kaltennordheim und aus dem Rhön-Gymnasium Kaltensundheim schlüpfen dabei in die Rolle von Stadtratsmitgliedern zu schlüpfen. In vier Fraktionen entwickeln sie eigene Ideen, beraten über Verbesserungsvorschläge, fassen diese in Anträge und treffen Entscheidungen. Die Veranstaltung vom 11. bis 13. November endet mit einer großen fiktiven und öffentlichen Ratssitzung im Bürgerhaus Kaltennordheim am Mittwoch, 13. November, von 11 Uhr bis 13.15 Uhr. Dort werden dann die Anträge abschließend abgestimmt. Alle Beschlüsse werden am Ende an den „echten“ Stadtrat von Kaltennordheim übermittelt.