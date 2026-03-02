Nachdem sich bereits seit sieben Jahren in Stadtlengsfeld (Wartburgkreis) eine Bürgerinitiative gegen Windkraft im Wald für den Erhalt der Rhöner Wälder einsetzt, formiert sich nun auch im Oberen Feldatal kritischer Widerstand gegen weitere Windkraftplanungen. Auf Initiative von Jürgen Schwarz (Kaltennordheim) und Mario Muth (Kaltenwestheim), die regelmäßig einen „Montagsstammtisch“ zu politischen und gesellschaftlichen Themen organisieren, fand vergangene Woche ein Bürgerdialog unter dem Titel „Windkraft pro & contra“ statt, in der Pizzeria am Schwimmbad. Auch Vertreter der Stadtlengsfelder Bürgerinitiative beteiligten sich.