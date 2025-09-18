Wie kommt es, dass Schulhefte und Tafel für eine ganze Woche eingetauscht werden gegen ein blaues Zirkuszelt? Die Kaltennordheimer beäugten jedenfalls neugierig, was da auf dem angestammten Zirkus-Platz In der Aue vorging: Die ganze Grundschule „Andreas Fack“ probte hier für das Projekt „Circus Baldini – die Show“. Projektzirkus ist nichts ganz Neues für die Region, auch andere Schulen haben dies schon mit großem Erfolg organisiert. Umso mehr freut sich Schulleiterin Marion Scheidler, dass auch der einzige „echte Zirkus-Standort“ in der Region – also wo regelmäßig Gastspiele stattfinden – nun erstmals den Kindern die Chance geben konnte, sich selbst als Artisten, Clowns und vieles mehr auszuprobieren. Zu verdanken ist dies einer Initiative von Eltern, Schule und Förderverein. Unter dem Motto „Viele schaffen mehr“ brachte man in einer Crowfundig-Aktion auf der Plattform und mit Hilfe der VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden das Geld zusammen, das so ein Projekt erfordert. Viele Unternehmen, Vereine und Privatpersonen aus Kaltennordheim und Umgebung fanden die Sache gut und unterstützten sie – „Dafür sagen wir großen Dank“, so Marion Scheidler auch im Namen von Fördervereinsvorsitzende Stephanie Harms und Finanzerin Regina Filler, die sich dafür mächtig ins Zeug gelegt haben. Der Förderverein unterstützte mit zusätzlichen Mitteln. Und auch die Stadt ist im Boot: Festplatz, Wasser und Strom bekam die Schule kostenlos. Der Bauhof schloss die Versorgungsleitungen an, die Firma Elektro Heim holte auch noch einen Toilettenwagen herbei – an alles musste gedacht sein. Schließlich verbrachte die Schule die gesamte Woche hier beim Circus Baldini.