Kaltennordheim Im Casino spielen heute die Kinder

Der sehr engagierte Vorstand des Fördervereins: Foto: Kindergarten

Auch vor dem „Haus 2“ ging es für den Förderverein weiter. Eine großzügige Überdachung aus Holz entstand, welche den Kindern Unterschlupf bei Wind und Wetter gewährt, zum Spielen und zum Essen einlädt. Doch damit nicht genug. Die Asbestplatten der Außenfassade fielen herab und mussten entfernt werden. Somit lag das Mauerwerk frei, welches bereits erhebliche Mängel zeigte. Hier war schnelles Eingreifen gefragt, um die Fassade und somit den sanierten Innenbereich zu schützen und zu erhalten. Da der Stadt das Geld fehlte, startete der Förderverein einen Spendenaufruf zur Erneuerung der Fassade. Schnell fanden sich Privatpersonen, Firmen und Vereine, die dies großzügig unterstützten. Somit konnte die Fassade im Sommer durch die Firma Enrico Heim saniert werden.