Glücklich sind die beiden Zugezogenen mit ihrem neuen Zuhause im Burgweg 1 in Kaltennordheim – wenn da nicht eine geheime Kammer wäre, die sie wütend und konsterniert zurücklässt. Aber von vorn: Die 52-Jährige und ihr 62-jähriger Mann kommen aus dem Landkreis Coburg, haben in Scherneck bei Untersiemau gewohnt. In einem eigenen Haus, das 300 Quadratmeter Wohnfläche hatte – „und das ist für zwei Leute einfach zu viel. Wir wollten uns bewusst verkleinern und haben uns umgesehen. Nach einem Anwesen, das auch Platz für meine Hühner, Enten und Gänse bietet“, erzählt die Frau mit dem fränkischen Zungenschlag. In Kaltennordheim wurden sie fündig. Haus, Scheune, Werkstatt, Doppelgarage, Fläche dazu – es hat offenbar alles gepasst. Mit einem Makler wurden sich die Eheleute einig, kauften das Haus vor etwa zwei Monaten. Am 1. August zogen sie ein.