Kaltennordheim Gänsehautmomente in der Kirche

Sophie Rauch

Lieder, Gedichte und Theater: Das gab es beim überaus festlichen Weihnachtsprogramm der Grundschule Kaltennordheim in der Nikolai-Kirche.

Da lauschte die ganze gut besuchte Kirche: beim Programm der Grundschule Kaltennordheim. Foto: Sophie Rauch

Festlicher hätte der Start in das dritte Adventswochenende wohl kaum sein können: Am Freitag fand das Weihnachtskonzert der Grundschule „Andreas Fack“ in der Nikolaikirche in Kaltennordheim statt. Zahlreiche Eltern, Großeltern und Bekannte wurden von Marion Scheidler, Schulleiterin in Vertretung, herzlich begrüßt. „Die Kinder haben über mehrere Wochen ein tolles Programm einstudiert, um Ihnen nun einen warmherzigen Abend darbieten zu können“, so Scheidler zu Beginn. Durch das etwa einstündige Konzert führten Ida Denner (Klasse 4) und Otto Fuß (Klasse 3). Die beiden Moderatoren sagten die Vielzahl an Programmpunkten mit jeder Menge Witz, Charme und großem Talent an.

Beim Programm in der Nikolaikirche. Foto: Sophie Rauch

Gedichte, Lieder und ein Theaterstück

Ein Gedicht über Schneeflocken und eines über den Weihnachtsmann, der an Weihnachten streikte, wurden fleißig gelernt und aufgesagt. Die 4. Klasse konnte außerdem ein kleines Theaterstück vorbereiten. Hierbei ging es um den Weihnachtsmann, der das große Fest verschlafen hatte.

Der verschlafene Weihnachtsmann. Foto: Sophie Rauch

Die Wichtel waren ganz aufgeregt und halfen ihm, die Geschenke noch rechtzeitig an alle Kinder zu verteilen. Am Ende war noch ein Geschenk übrig: Ein Wecker für den Weihnachtsmann. „Knecht Ruprecht“ von Theodor Fontane rezitierten vier Drittklässler. „Markt und Straßen steh’n verlassen“ ist der Anfang des berühmten Weihnachtsgedichts „Weihnachten“ von Joseph von Eichendorff, das von Florentine (Klasse 4) fehlerfrei vorgetragen wurde. Die Schülerinnen und Schüler der 1. Klasse trugen außerdem verschiedenste Weihnachtswünsche vor.

Charmante Darbietungen und Moderation. Foto: Sophie Rauch

Doch auch die Musik kam nicht zu kurz. Mit „Alle Jahre wieder“ verzauberte Merle (Klasse 4) mit ihrer Gitarre das Publikum. Die 1. Klasse folgte mit „Schneeflöckchen, Weißröckchen“, bevor es mit Ida (Klasse 4) und „Lasst und froh und munter sein“ am Klavier weiter ging.

Lieder, die berühren. Foto: Sophie Rauch

Einen wahren Weihnachtsklassiker bot die Klasse 3 dar: „Veliz Navidad“ wurde mit Unterstützung von Ronald Müller voller Inbrunst gesungen. Wie die Tiere Weihnachten feiern, brachte die Klasse 2 dem Publikum musikalisch näher.

Sie hatte aufmerksame Zuhörer. Foto: Sophie Rauch

Florentine (Klasse 4) brachte am Klavier den Wunsch vieler Kinder zu Gehör: Frau Holle soll es endlich schneien lassen. Mit den passenden Instrumenten sorgte die 4. Klasse mit dem „Kleinen Trommler“ für Weihnachtsstimmung im Publikum. Und auch die nächsten Lieder dürfen bei einem Weihnachtskonzert nicht fehlen: Greta (Klasse 4) spielte „Oh Tannenbaum“ auf dem Keyboard und Ida (Klasse 4) griff bei „Stern über Bethlehem“ in die Tasten.

Gäste und Vortragende gemeinsam. Foto: Sophie Rauch

Lustig wurde es mit der Klasse 2: Kuriose Weihnachtswünsche wurden bei „Ich wünsche mir zum Heiligen Christ“ stimmungsvoll aufgezählt. Ganz alleine sorgte Ida (Klasse 4) für einen einzigartigen Gänsehautmoment. In der prall gefüllten Kirche sang sie „Singen wir im Schein der Kerzen“. Die Zuhörer stimmten mit ein.

Gut vorgetragen und mit Herz gemacht. Foto: Sophie Rauch

Ein grandioser Abschluss war das gemeinsame Lied „Sind die Lichter angezündet“. Kinder und Erwachsene sangen den Weihnachtsklassiker zusammen, während die Teelichter die Kirche erhellten.

Gemeinsamer Ausklang im Kirchgarten

Im Anschluss bedankte sich Marion Scheidler bei allen Schülerinnen und Schülern für das tolle Programm. „Es war ein Abend, der uns alle auf die Weihnachtszeit einstimmt“, ist sich die Lehrerin sicher.

Sie bat alle Gäste um eine kleine Spende für das Kinderhospiz Mitteldeutschland. Im Kirchgarten wurde zudem zu Glühwein, Apfelpunsch und Würstchen eingeladen.