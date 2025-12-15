Kaltennordheim: Gänsehautmomente in der Kirche

Festlicher hätte der Start in das dritte Adventswochenende wohl kaum sein können: Am Freitag fand das Weihnachtskonzert der Grundschule „Andreas Fack“ in der Nikolaikirche in Kaltennordheim statt. Zahlreiche Eltern, Großeltern und Bekannte wurden von Marion Scheidler, Schulleiterin in Vertretung, herzlich begrüßt. „Die Kinder haben über mehrere Wochen ein tolles Programm einstudiert, um Ihnen nun einen warmherzigen Abend darbieten zu können“, so Scheidler zu Beginn. Durch das etwa einstündige Konzert führten Ida Denner (Klasse 4) und Otto Fuß (Klasse 3). Die beiden Moderatoren sagten die Vielzahl an Programmpunkten mit jeder Menge Witz, Charme und großem Talent an.