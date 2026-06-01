Das Wasser war schon fast fertig eingelassen, da gab es die böse Überraschung: Die Folie im Becken, gerade erst durch die einheimische Firma Enrico Heim mühevoll repariert, riss an einer anderen Stelle. Das Becken war erneut leck und musste leergelassen werden. „Der Fachmann hat mir an der Folie gezeigt, wie schwierig das punktuelle Erneuern des alten Materials ist, wie schwer es ist, Verbindungen herzustellen“, sagt Bürgermeister Erik Thürmer. Endgültig Abhilfe könnte nur eine komplette Neuauskleidung mit Folie – oder sogar ein Edelstahlbecken – schaffen. Aber wer will das bezahlen? Mario Vogt, den Thüringer Ministerpräsidenten, der seinerzeit auf Werbetour auch in Kaltennordheim am Schwimmbad war, erinnere er schon regelmäßig an sein Versprechen, hier zu helfen, sagt CDU-Parteikollege Erik Thürmer.