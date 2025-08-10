Die Aktiven des Kultur- und Karnevalsvereins Andreas Fack sind schon eifrig mit den Vorbereitungen des närrischen Jubiläums beschäftigt. So soll es am 14. und 15. November im Bürgerhaus zwei Revival-Abende geben. Das Showprogramm gestalten ehemalige und langjährige Büttenredner, Sänger, Tänzer und Sketch-Darsteller gemeinsam. Teil des Programms, das an beiden Abenden identisch ist, wird eine Bildershow durch sechs Jahrzehnte „Nurde Helau!“. Hierfür ist der Verein auf der Suche nach Fotos aus früherer Karnevalszeit.