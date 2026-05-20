Wonach zu DDR-Zeiten keiner krähte, ist der Stadt vor etwa zehn Jahren aufgefallen: Das idyllisch gelegene Buchenhainhäuschen bei Kaltennordheim steht gar nicht auf einem städtischen Flurstück. Vielmehr gehört der Grund ThüringenForst. Beide Seiten haben ein Interesse daran, das, was früher keinen interessierte, ordentlich zu regeln, sagte Bürgermeister Erik Thürmer in der jüngsten Stadtratssitzung. Da sei er sich auch mit Forstamtsleiter Matthias Marbach immer einig gewesen. „Das Objekt am Buchenhain wird durch Ehrenamt am Leben erhalten – dort gibt es Feste und verschiedenste Feiern, die keiner missen möchte. Wir als Stadt sind also interessiert daran, dass es erhalten und dort auch investiert werden kann, ohne dass dem Eigentumsfragen im Wege stehen“, sagte der Bürgermeister vor den Stadträten, die am Montag in Kaltenwestheim im „Wetzstein“-Saal zusammengekommen waren. Derzeit, so war zu erfahren, wird das Grundstück am Buchenhain aufgrund einer mündlichen Vereinbarung mit dem Forst von der Stadt genutzt.