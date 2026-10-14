Die alte Turnhalle zum Heizhaus umbauen – das war ein ambitioniertes Projekt der Stadt Kaltennordheim, das 2023 fertiggestellt wurde. Doch nun beschäftigte das Heizhaus den Stadtrat noch einmal. Denn es müssen endlich technische Mängel beseitigt werden, die man schon kurz nach der Inbetriebnahme entdeckt hatte: Die Annahmegrube für die Hackschnitzel, mit denen das Heizhaus betrieben wird, funktioniert nicht so, wie sie soll. Von der Breite her und auch von der Handhabung – die Abdeckung ist an einer Seilwinde befestigt – ist das Konstrukt für die heranfahrenden Fahrzeuge „nicht geeignet“, wie im Stadtrat erklärt wurde.