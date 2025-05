Kaltennordheim: Einladung zum Besuch beim Zackenschötchen

Im Frühling blühen nicht nur die heimischen Pflanzen der Rhön, sondern auch unliebsame Gäste. Viele davon haben in der Rhöner Landschaft ein neues Zuhause gefunden. Neben der violetten Lupine in Mahd- und Weidegrünland blüht in zahlreichen Straßengräben, an Feldrändern und Fahrradwegen das Orientalische Zackenschötchen in knalligem Gelb. Doch woher kommt diese, dem Raps zum Verwechseln ähnliche Pflanze überhaupt? Was bedeutet die kontinuierliche Ausbreitung nicht-heimischer Pflanzen für unser Ökosystem? Und kann und sollte man da etwas machen?