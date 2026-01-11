Kaltennordheim: Eine Grundschule mit Herz

Ein beeindruckendes Zeichen der Nächstenliebe setzte die Grundschule Kaltennordheim. Im der Vorweihnachtszeit sammelten die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Erzieherinnen mit viel Engagement und Herz Spenden für das Kinderhospiz Mitteldeutschland. Möglich wurde dies durch zwei stimmungsvolle Veranstaltungen, die von den Kindern mit viel Freude vorbereitet wurden: Ein Lichterfest am Sankt-Martinstag sowie ein festliches Weihnachtskonzert in der Kirche des Ortes. Beide musikalischen Highlights lockten zahlreiche Eltern, Großeltern, Verwandte und Bekannte an und sorgten nicht nur für besinnliche Momente, sondern auch dafür, dass sich der Spendentopf stetig füllte. Gerade in der dieser Zeit war es den Beteiligten ein besonderes Anliegen, auch an diejenigen zu denken, denen es nicht so gut geht.