 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Meiningen

  6. Eine Grundschule mit Herz

Kaltennordheim Eine Grundschule mit Herz

Gina Hopf

Die Grundschule „Andreas Fack“ in Kaltennordheim ist jetzt erneut als „Schule mit Herz“ ausgezeichnet worden. Und das hat seinen guten Grund.

Kaltennordheim: Eine Grundschule mit Herz
1
Marcus Köhler als Botschafter des Kinderhospiz Mitteldeutschland (vorn) freute sich über die Spendensumme aus der Grundschule „Andreas Fack“ Kaltennordheim. Foto:  

Ein beeindruckendes Zeichen der Nächstenliebe setzte die Grundschule Kaltennordheim. Im der Vorweihnachtszeit sammelten die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Erzieherinnen mit viel Engagement und Herz Spenden für das Kinderhospiz Mitteldeutschland. Möglich wurde dies durch zwei stimmungsvolle Veranstaltungen, die von den Kindern mit viel Freude vorbereitet wurden: Ein Lichterfest am Sankt-Martinstag sowie ein festliches Weihnachtskonzert in der Kirche des Ortes. Beide musikalischen Highlights lockten zahlreiche Eltern, Großeltern, Verwandte und Bekannte an und sorgten nicht nur für besinnliche Momente, sondern auch dafür, dass sich der Spendentopf stetig füllte. Gerade in der dieser Zeit war es den Beteiligten ein besonderes Anliegen, auch an diejenigen zu denken, denen es nicht so gut geht.

Nach der Werbung weiterlesen

Übergabe durch Kinder und Elternvertreterin. Foto: Schule

Und nun war es soweit: In der Aula der Grundschule wurde der Spendenscheck in Höhe von stolzen 1000 Euro feierlich an das Kinderhospiz Mitteldeutschland übergeben. Die Aufgabe des Schecküberreichens gebührte dabei den vier Klassensprechern zusammen mit Marion Scheidler als stellvertretende Schulleitung sowie Elternvertreterin Gerlach.

Sehr wissbegierig waren die Schüler zur Arbeit des Kinderhospiz. Foto: Schule

Marcus Köhler vom Kinderhospiz nahm den Scheck dankend entgegen und stellte sich mit großer Geduld den vielen interessierten Fragen der Schülerinnen und Schüler. Dabei betonte er, dass nun alle Beteiligten ein Teil des Kinderhospizes seien, denn jede helfende Hand und jeder gespendete Cent trage dazu bei, den erkrankten Kindern und ihren Familien dort wertvolle und schöne Momente zu ermöglichen. Für dieses soziale Engagement wurde der Grundschule Kaltennordheim erneut der Titel „Schule mit Herz“ verliehen.

Unsere Empfehlung für Sie

Rhöner Freizeitangebote: Winter am Ellenbogen und auf der Geba erleben

11.01.2026 10:21 Rhöner Freizeitangebote Winter am Ellenbogen und auf der Geba erleben

Wunderbares Winterwetter sowie das Engagement von Rhönern machen’s an diesem Sonntag möglich: Am Ellenbogen und auf der Hohen Geba werden Gäste erwartet.

Die Schulgemeinschaft bedankt sich herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern – ohne deren großzügige Unterstützung diese beachtliche Summe niemals zustande gekommen wäre. Ein Beispiel dafür, wie viel Gutes entstehen kann, wenn viele kleine Herzen gemeinsam Großes bewirken.