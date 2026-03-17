Das Wahlergebnis steht fest: Der Wahlausschuss tagte am Dienstagnachmittag und bestätigte die ordnungsgemäße Auszählung. Wahlberechtigte gab es 4794, davon machten 1692 vom Wahlrecht Gebrauch und gaben ihre Stimme ab, was 35,3 Prozent entspricht. An ungültigen Stimmen wurden 131 gezählt, verblieben also 1561 gültige Stimmen. Davon entfielen 1309 Stimmen, also 83,9 Prozent, auf Erik Thürmer als einzigen offiziellen Kandidaten.