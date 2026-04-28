Nico Wieditz entfacht ein musikalisches Feuerwerk auf Kirchen-Orgeln. Jetzt auch in Kaltennordheim – von Klassik über Jazz, Neue Deutsche Welle bis zu Rock und Pop. Der Künstler, der ohne Noten spielen kann, braucht selbst fremde Melodien nur einmal zu hören – und sofort kann er sie umsetzen. Wieditz hatte vor einiger Zeit Aufnahmen und Proben für den Kirchen-Kalender als Download in verschiedenen Kirchen gemacht – er war dabei auch in Brunnhartshausen in der Rhön.