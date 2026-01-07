Nachdem im Frühjahr 2025 das älteste Gasthaus der Stadt Kaltennordheim seine Türen zugesperrt hatte, ist für Außenstehende nicht viel passiert. Hintergrund für die Schließung war damals die Kündigung des Pachtvertrages durch die Stadt, aus nicht weiter kommunizierten Gründen. Es soll um ausstehende Pacht gegangen sein, hört man hinter vorgehaltener Hand. In Zeiten des allgemeinen Gastronomiesterbens einen neuen Pächter zu finden – darauf hofft die Stadt Kaltennordheim nun.