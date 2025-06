Das Programm zur Heiratsmarkteröffnung ist jedes Jahr ein Highlight. Weil dies allgemein bekannt ist, ist das Festzelt auf dem Schlosshof hierbei stets so voll, dass es sogar Stehplätze gibt. So war es auch am Samstagnachmittag. Die „Kaltennordheimer Spatzen“ hatten auf der Bühne Platz genommen, um für den musikalischen Rahmen zu sorgen. Moderator Ulrich Schramm erinnerte an das im Jahr 2012 gefeierte Jubiläum 20 Jahre Blasmusik, welches der regional bekannte Musikus und „Spatzen“-Gründer Claus Keßler organisiert hatte und sich damals wünschte, dass die Blasmusik in Kaltennordheim erhalten bleibt. „Das hat er erreicht“, resümierte Schramm. Nach dem plötzlichen Tod Claus Keßlers im Frühjahr 2014 übernahm seine Tochter Nicole mit ihrem Mann Martino die Leitung der Blaskapelle. Damals war sie Schülerin am Rhöngymnasium, heute ist sie dort Lehrerin.