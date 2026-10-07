Wer dachte, mit dem Beschluss des Kreistages Schmalkalden-Meiningen im September sei die Kuh vom Eis, der hat sich getäuscht: Da hatte der Landkreis seinen Zuschuss für das Förderprojekt (Kosten: um die 10 Millionen) auf maximal 1,2 Millionen verbindlich festgesteckt – und daraus ergab sich ein Eigenanteil der Stadt von nun fast 1,9 Millionen Euro. Der war in dieser Höhe zuvor von der Stadt nicht geplant, sondern die Lasten sollten sich erst genau anders herum verteilen.