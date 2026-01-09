Exakt zwei Monate vor der anstehenden Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters der Stadt versammeln sich die wahlberechtigten Mitglieder des CDU- Ortsverbandes Kaltennordheim, um den Bewerber der CDU für die Bürgermeisterwahl aufzustellen – die Bürgermeister- Wahl findet dann am 15. März statt. Bis 30. Januar müssen die Kandidaten dafür gemeldet werden. Ab 18 Uhr sollen nun am kommenden Donnerstag im Landgasthof „Zur Guten Quelle“ in Kaltensundheim bei der CDU Nägel mit Köpfen gemacht werden. Überraschungen sind kaum zu erwarten – der Amtsinhaber hat bereits signalisiert, dass er gern weitermachen möchte, andere Kandidaten sind nicht in Sicht. Der erwartbaren Wahl von Erik Thürmer als Kandidat geht an diesem Abend ein Procedere mit vielen satzungsgemäßen Wahlen voraus: Wahl des Versammlungsleiters, eines Schriftführers, der Mandatsprüfungskommission, der Stimmzählkommission, Wahl von zwei Teilnehmern der Versammlung, die nach der Versammlung mit dem Versammlungsleiter an Eides Statt versichern, dass die Aufstellung der Bewerber in geheimer Abstimmung erfolgte, Wahl eines Beauftragten und eines stellvertretenden Beauftragten für die Wahlvorschläge aus der Mitte der Wahlberechtigten, Wahl des Bewerbers für den Wahlvorschlag der CDU – bis dann endlich der Kandidat gewählt ist. Da muss auch der erklärte „Bürokratiegegner“ Thürmer durch...