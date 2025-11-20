Kaltennordheim: Bushaltestellen und Bücherschrank zerstört

Zu Sachbeschädigungen, die großen Ärger in der Stadt ausgelöst haben, kam es in Kaltennordheim im Laufe der Nacht vom Montag zu Dienstag. Die Fälle mutwilliger Zerstörung: Am Bushäuschen an der Busschleife beim Rewe-Markt wurde eine Scheibe eingeworfen. Auch die erst ein Jahr alte moderne Bushaltestelle mit Digitaltechnik an der Aue wurde laut Ortsteilbürgermeister Stephan Heym am helllichten Tag beschädigt. Zudem wurden die Scheiben der Telefonzelle, die in der Nähe des Spielplatzes in der Aue steht, zerstört. „Wir verurteilen diese sinnlose Zerstörungswut auf das Schärfste. Für die Allgemeinheit geschaffene Einrichtungen wurden vorsätzlich beschädigt – auf Kosten aller Bürger“, positioniert sich Ortsteilbürgermeister Stephan Heym.