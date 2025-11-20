 
Kaltennordheim Bushaltestellen und Bücherschrank zerstört

In der Nacht zum Dienstag sind in Kaltennordheim die Scheiben von zwei Bushaltestellen und der Bücher-Telefonzelle zerstört worden. Wer war da auf Zerstörungs-Kurs?

Kaltennordheim: Bushaltestellen und Bücherschrank zerstört
1
Die Bushaltestelle in der Aue hat nun keine Vorder-Scheibe mehr. Schon mehrfach war die Haltestelle Ziel von ekligen Angriffen: Die Monitore des Infosystems wurden mit Exkrementen beschmiert. Foto: Stephan Heym

Zu Sachbeschädigungen, die großen Ärger in der Stadt ausgelöst haben, kam es in Kaltennordheim im Laufe der Nacht vom Montag zu Dienstag. Die Fälle mutwilliger Zerstörung: Am Bushäuschen an der Busschleife beim Rewe-Markt wurde eine Scheibe eingeworfen. Auch die erst ein Jahr alte moderne Bushaltestelle mit Digitaltechnik an der Aue wurde laut Ortsteilbürgermeister Stephan Heym am helllichten Tag beschädigt. Zudem wurden die Scheiben der Telefonzelle, die in der Nähe des Spielplatzes in der Aue steht, zerstört. „Wir verurteilen diese sinnlose Zerstörungswut auf das Schärfste. Für die Allgemeinheit geschaffene Einrichtungen wurden vorsätzlich beschädigt – auf Kosten aller Bürger“, positioniert sich Ortsteilbürgermeister Stephan Heym.

Nach der Werbung weiterlesen

Die Bücher-Telefonzelle: Scheiben angeschlagen. Foto: Stephan Heym

Der Bauhof hatte am Dienstag viele Scherben zu beseitigen, die an den Bushaltestellen zudem eine Gefahr für alle Wartenden darstellten – doch damit nicht genug. Auch ein moralischer Schaden ist entstanden, denn man kann die Zerstörungen als Angriff aufs Gemeinwesen werten. Der Bücherschrank neben der Holzeisenbahn für die Kinder, der ein öffentliches Buchdepot dient, muss wohl ausgeräumt werden, da die Bücher wegen der zerschlagenen Scheiben von Nässe bedroht sind. Finanziell mag dies das kleinste der drei Übel sein.

Richtig ins Geld geht die Reparatur der Scheiben an den Bushaltestellen, von denen die große erst kürzlich als „digitales Verkehrszentrum“ gefördert wurde. Hier gab es schon des Öfteren Beschmierungen an den Monitoren – besonders eklig: mit Tierexkrementen. Nicht nur der Bauhof, der dies immer wieder beseitigt hat, fragt sich, was jemanden zu solchen Taten bewegt.

Die Rückseite der Bushaltestelle ist zerstört. Foto: Stephan Heym

Jetzt wird die Bevölkerung um Mithilfe gebeten: Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise geben kann, kann sich direkt an das Ordnungsamt, das Rathaus (Tel. 036966/7780) oder die Polizei wenden. Jede noch so kleine Information kann weiterhelfen, so die Stadt – bislang gibt es schon einen anonymen Hinweis.