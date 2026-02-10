Außergewöhnliche Dinge verlangen nach außergewöhnlichen Wegen. Und so geht der Rhöner Sportverein Fortuna Kaltennordheim (RSV) diese – um wieder ein Hochzeitspaar zu finden, das sich am Pfingstsamstag im Zelt auf dem Schlosshof bejubeln lässt. Ein Werbe-Video, das der Verein gedreht hat, sorgt für Furore – und auch für ein Paar, das sich im Mai trauen lässt? Dem Video voraus ging ein Auftritt von Ortsteilbürgermeister und RSV-Chef Stephan Heym mit Fußballkapitän und Nachwuchstrainer Thomas Markert beim Karnevalsumzug in Kaltenwestheim: Stephan Heym auf dem Umzugswagen der „Pommesbrüder“ als Bräutigam mit Frack und Zylinder, Thomas Markert als Braut mit blonder Perücke. Und im Original-Hochzeitskleid übrigens, das Stephan Heyms Frau Antje seinerzeit getragen hatte. Die beiden Männer und das Publikum hatten viel zu lachen: „Ich bin der schönere und jüngere von uns beiden, hat Stephan gesagt, also kam nur ich in Frage als Braut“, sagt Thomas Markert.