Außergewöhnliche Dinge verlangen nach außergewöhnlichen Wegen. Und so geht der Rhöner Sportverein Fortuna Kaltennordheim (RSV) diese – um wieder ein Hochzeitspaar zu finden, das sich am Pfingstsamstag im Zelt auf dem Schlosshof bejubeln lässt. Ein Werbe-Video, das der Verein gedreht hat, sorgt für Furore – und auch für ein Paar, das sich im Mai trauen lässt? Dem Video voraus ging ein Auftritt von Ortsteilbürgermeister und RSV-Chef Stephan Heym mit Fußballkapitän und Nachwuchstrainer Thomas Markert beim Karnevalsumzug in Kaltenwestheim: Stephan Heym auf dem Umzugswagen der „Pommesbrüder“ als Bräutigam mit Frack und Zylinder, Thomas Markert als Braut mit blonder Perücke. Und im Original-Hochzeitskleid übrigens, das Stephan Heyms Frau Antje seinerzeit getragen hatte. Die beiden Männer und das Publikum hatten viel zu lachen: „Ich bin der schönere und jüngere von uns beiden, hat Stephan gesagt, also kam nur ich in Frage als Braut“, sagt Thomas Markert.
Kaltennordheim Brautleute für Heiratsmarkt gesucht
Iris FRiedrich 10.02.2026 - 15:03 Uhr