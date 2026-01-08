Die akute Wetterwarnung für Freitag hat Auswirkungen auch auf den Schulbetrieb in der Thüringer Rhön. Nicht nur das Thüringische Rhön-Gymnasium Kaltensundheim mit seinem breiten Einzugsbereich hat sich für diesen Tag zum „Homeoffice“ entschlossen, sondern auch weitere Schulen. So etwa kündigt die Staatliche Regelschule „Andreas Fack“ Kaltennordheim an, dass der Unterricht als Distanzunterricht stattfindet – Aufgaben, mit denen sich die Schüler beschäftigen sollen, werden über das Portal Edupage bereitgestellt. Die Eltern werden gebeten, m die Betreuung ihrer Kinder zuhause zu organisieren. Für die Schülerinnen der Klassen 5 und 6, deren Betreuung zuhause nicht möglich ist, wird es eine Notbetreuung in der Schule geben – über den Bedarf sollten die Eltern umgehend die Schule informieren.