„Ich bin der Baum vor Deinem Haus, weit streck ich meine Zweige aus“, heißt es in einem bedeutsamen Lied, welches die Kaltennordheimer Kindergartenkinder sehr gerne singen. Einen ebenso bedeutsamen Moment, passend, um diese Strophen zu singen, gab es nun in direkter Nachbarschaft zum Forstamt in Kaltennordheim.